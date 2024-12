Casa é alvo de assalto no bairro Vista Alegre em Novo Progresso | PA

Foto: Reprodução | Na noite de domingo, 29 de dezembro de 2024, uma casa foi assaltada no bairro Vista Alegre, em Novo Progresso, deixando a moradora em choque. Durante o crime, projéteis foram encontrados espalhados pela residência, sugerindo o uso de arma de fogo.

Os assaltantes levaram diversos itens, incluindo uma moto Honda/XRE 190 (placa SPM-7E14), joias de ouro (dois cordões, um anel, uma pulseira, uma pepita e dois pingentes), um iPhone 11, R$ 3.000 em dinheiro, um cofre grande, utensílios domésticos, eletrodomésticos, documentos, roupas, bolsas e perfumes.

Ao chegar à delegacia para registrar a ocorrência, a vítima encontrou outro morador relatando o assalto à sua residência.

Moradores do bairro suspeitam que uma antiga gangue, responsável por espalhar medo na cidade meses atrás, possa estar de volta.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Quem tiver qualquer informação relevante, que seja comunicada às autoridades.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/11:09:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...