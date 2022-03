Casa é destruída por incêndio, no Pará após desentendimento entre vizinhos

Casa é destruída por incêndio em Castanhal; suspeita é que vizinho tenha ateado fogo após desentendimento — Foto: TV Liberal/Reprodução

Uma casa foi destruída e outra foi atingida pelas chamas na cidade no nordeste paraense nesta terça. Ninguém ficou ferido.

Um incêndio destruiu uma casa atingiu outra em Castanhal, no nordeste do Pará, na manhã desta terça-feira (22). A suspeita é que um homem tenha ateado fogo no local após desentendimento com o vizinho, dono da casa destruída. Ninguém ficou ferido. (As informações são do g1 Pará e TV Liberal — Belém).

O incêndio assustou os moradores com medo que as chamas se espalhassem para outras casas em uma área de ocupação. Os bombeiros foram ao local e controlam.

Segundo a polícia, o dono da casa destruída registrou boletim de ocorrência relatando que ele e o vizinho teriam se desentendido e que o outro morador ateou fogo na casa.

Após atear fogo, o vizinho fugiu, ainda segundo relato do dono da casa destruída à polícia. Até o início da tarde desta terça, o suspeito não foi encontrado. O caso deve ser investigado.

Jornal Folha do Progresso em 22/03/2022/15:10:22

