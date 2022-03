Adepará apreende 1.740 caranguejos na operação Suatá

[Foto: Divulgação] – Agentes da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) interceptaram três veículos de passeio que transportavam, de forma irregular, crustáceos da espécie Ucides Cordatus, popularmente conhecidos como caranguejo-uçá, totalizando uma quantia de 1.740.

No momento, está proibida a captura por estar no período de defeso. A ação aconteceu na madrugada do domingo (20).

A ação faz parte da operação Suatá, realizada por Fiscais do Grupo Agropecuário Técnico Tático Operacional (GATTO), da Adepará, com agentes da Polícia Rodoviária Estadual do Pará. Iniciada no último dia 18, teve como alvo os municípios de Castanhal, Capanema, Primavera, Quatipuru, São João de Pirabas, Salinópolis e São João da Ponta, locais estratégicos de captura e passagem dos crustáceos da espécie Ucides Cordatus, que são levados aos grandes centros de comércio da capital paraense. (As informações são de Manuela Viana/ADEPARÁ)

Os infratores foram autuados conforme a legislação vigente, tendo os animais apreendidos e posteriormente devolvidos para a natureza pelos fiscais da Adepará, com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual do Pará conforme, estabelecido na portaria SAP/MAPA Nº 325, de 30 de dezembro de 2020.

Legislação – A operação é regulamentado pela Portaria SAP/MAPA Nº 325, de 30 de dezembro de 2020 que: “Proíbe a Captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização, a comercialização de qualquer indivíduo da espécie Ucides Cordatus, conhecidos popularmente como caranguejo-uçá, nos Estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, durante o período de andada”.

“Ressaltamos também a importância de se respeitar o período do defeso, pois caso não tivéssemos essa época, as espécies estariam vulneráveis à pesca predatória, reduzindo o número de indivíduos e comprometendo a conservação da biodiversidade do local e causando perpetuação do caranguejo-uçá, que tem grande importância ecológica e socioeconômica para o estado do Pará”, detalha Paulo Bastos, gerente de Trânsito da Adepará.

O caranguejo-uçá é um crustáceo que tem um papel fundamental para reciclagem e conservação dos manguezais. Ele se alimenta basicamente de folhas do mangue, que são transformados em matéria que servem como fonte de alimentos e nutrientes para outros organismos da cadeia alimentar.

Jornal Folha do Progresso em 22/03/2022

