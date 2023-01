Casa utilizada como laboratório de produção de drogas é desmontada pela polícia em Parauapebas

A PM apreendeu cerca de 60 mudas de maconha, além de produtos químicos e equipamentos utilizados para a conservação e controle de temperatura dos ilícitos. (Foto:Reprodução / Pebinha de Açúcar).

Alexandre Pinheiro Seguins de Pinho foi preso durante a ação policial, apontado como o suposto responsável do

A Polícia Militar (PM) desmanchou um laboratório de produção de drogas na noite de terça-feira (10) localizado dentro de uma residência de Parauapebas, região sudeste do Pará.

Um suspeito, identificado como Alexandre Pinheiro Seguins de Pinho, foi detido durante a ação policial como o suposto responsável do local desmantelado.

De início, os policiais receberam uma denúncia anônima sobre um suposto laboratório de entorpecente que estaria funcionando em imóvel, que fica na Rua Benjamin, no Bairro Betânia.

Os militares se dirigiram até o endereço e, com auxílio do cão farejador Apolo, os policiais acharam cerca de 60 mudas de maconha, além de produtos químicos e equipamentos utilizados para a conservação e controle de temperatura dos ilícitos.

Alexandre afirmou que esperava receber um lucro mensal de R$ 80 mil com a produção das drogas. Ele, junto com as drogas e itens apreendidos foram apresentados na delegacia para os procedimentos cabíveis. O suspeito ficará à disposição da Justiça. (As informações são do Pebinha de Açúcar).

