Casal acusado de latrocínio morre ao trocar tiros com a polícia no Pará

(Foto:Reprodução) – A integração no setor de comunicação do sistema de segurança pública do Pará permitiu a localização de um casal acusado de um latrocínio ocorrido em Fortaleza, capital do Estado do Ceará, no último domingo (28).

A vítima era um homem de 81 anos, proprietário de uma caminhonete modelo Toyota Hilux, que havia sido roubada. O veículo foi encontrado, em menos de 24 horas, por agentes do sistema de segurança pública paraense, na Colônia do Prata, município de Igarapé-Açu, na região Nordeste, na segunda-feira (1º).

Após o comunicado feito pela Polícia Civil do Ceará, ao detectar que o veículo havia transitado pelo município de Capanema, na mesma região, imediatamente a informação foi lançada no Sinesp-Cad, o controle de atendimento e despacho de ocorrência de urgência e emergência disponibilizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Sinesp-Cad também integra a base nacional de dados de furtos e roubos de veículos.

Paralelamente, via comunicação por rádio, por meio do Núcleo Integrado de Operações (NIOp) de Castanhal, guarnições da Polícia Militar de Igarapé-açu e da Colônia do Prata, além das viaturas de Castanhal, que já acompanhavam a ocorrência, foram informadas que agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) haviam avistado o veículo no trevo de Santa Maria do Pará, mas não conseguiram alcançá-lo.

Na Colônia do Prata, o veículo foi identificado e um cerco policial foi formado, a fim de conter os acusados, que reagiram atirando contra os policiais. O casal foi ferido e levado ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

Toda a ação teve como ponto comum o Sinesp-Cad, que recebeu informações do Centro Integrado de Operações do Ceará, do Pará, da PRF, NIOp de Castanhal e Capanema, e da Central de Atendimento de Despacho (CAD) de São Miguel do Guamá, outro município da região.

Por:RG 15 / O Impacto com Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...