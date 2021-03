Em Uruará, GTO apreende dinheiro e drogas em residência de suspeito de tráfico

(Foto:Reprodução/PM) – Em Uruará, Sudoeste do Estado, equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO) chegaram durante a madrugada do domingo (28) até a residência de um homem que supostamente possuia envolvimento com o tráfico de drogas da região.

Mais de 1 kg de entorpecentes que estavam escondidos no quintal da casa foram apreendidos além de aparelhos celulares, relógios e mais de R$1.200,00 em dinheiro.

Os policiais chegaram até o local após apurar diversas informações acerca da localização do suspeito, que residia próximo à uma comunidade localizada no Km 150. De posse das informações, a equipe policial se dirigiu até o local e ao chegar lá não o encontraram. Mas após buscas na residência, encontraram cerca de 1 kg de maconha, 200g de crack, oito aparelhos celulares, dois relógios e materiais para embalar a droga.

O material foi apreendido e apresentado na delegacia do município de Uruará para os procedimentos cabíveis. Quanto ao suspeito, a Polícia Militar continua realizando diligências na área a fim de localizá-lo.

Fonte:RG 15 / O Impacto com informações da PM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...