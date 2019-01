Casal canibal comeu 30 pessoas na Rússia

A Polícia russa deteve um casal de canibais em Krasnodar, no sul do país, suspeito de ter comido de sete a 30 pessoas, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pela emissora local “NTV”.

De acordo com o Comitê de Instrução, há alguns dias as forças de segurança detiveram um homem de 35 anos depois que foi encontrado sob sua responsabilidade, no terreno de uma escola de aviação, uma caixa e um pacote com fragmentos dissecados de um corpo feminino.

A detenção do suspeito foi possível depois que um operário que trabalhava na estrada encontrou um celular com imagens de partes de um corpo humano. Mais tarde, segundo a fonte, foi detida também a esposa do rapaz.

O casal macabro, de acordo com moradores da área, opera na região desde 1999 e pode ter cometido vários assassinatos. De acordo com a “NTV”, além de se alimentarem de carne humana, os dois preparavam conservas com os restos mortais das vítimas.

