Polícia Federal prende 14 em operação contra produção e uso de dinheiro falso

Além do Vale do Paraíba, o dinheiro falso era levado para Rondônia, Rio de Janeiro, Paraíba e Brasília.

A Polícia Federal informou ainda que as pessoas presas e as cédulas falsificadas serão encaminhadas para a delegacia de São José dos Campos para continuação das investigações.

Segundo a Polícia Federal, o trio preso em São José atuava na distribuição do dinheiro falso. Já em São Paulo, entre os presos, dois foram presos em flagrantes com R$ 8.150 em cédulas falsas.

