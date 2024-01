Casal de adolescentes matou motorista de aplicativo a facadas e marteladas no Mato Grosso

Um adolescente de 17 anos confessou ser o assassino do motorista de aplicativo José Messias Santos Correia, de 48 anos, com golpes de faca e martelo, na manhã desta quarta-feira (10) em Rondonópolis. Ele e a namorada, que tem 16 anos e presenciou o crime, foram apreendidos nesta tarde pela Polícia Civil.

O corpo de José Messias foi encontrado logo pela manhã, no bairro Verde Teto. Horas antes, familiares registraram o desaparecimento, pois o motorista não era visto desde a noite anterior.

Durante a perícia no local do crime, foram encontradas ferramentas como martelo, alicate, um disco de corte e uma ponta de faca. Os objetos estavam espalhados nas proximidades do veículo.

Durante as diligências, os policiais localizaram o adolescente de 17 anos em uma oficina mecânica no bairro Parque Universitário. Ao avistar a equipe policial, ele ficou apreensivo e começou a gaguejar. Durante a entrevista policial, na presença de seu pai, ele confessou o crime.

Os policiais encontraram na casa do menor as roupas utilizadas durante o crime. Elas já estavam lavadas e escondidas nos fundos da casa, mas ainda tinham manchas de sangue.

Além disso, o menor apresentava cortes de faca nas mãos, decorrentes dos golpes desferidos contra o motorista de aplicativo.

Já a garota foi localizada no bairro Santa Clara 2. Ela foi conduzida para a delegacia acompanhada da mãe. Durante conversa com os policiais, ela confessou a participação no crime e disse que jogou o celular da vítima nas proximidades de onde o corpo foi encontrado.

Ela alegou que decidiram matar José Messias após motorista supostamente tê-la assediado durante uma corrida no último sábado.

Os dois menores foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio, triplamente qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel.

Por se tratar de menores de idade, a pena máxima para o crime é de apenas 3 anos de internação.

Fonte: DO REPÓRTERMT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/01/2024/18:47:29

