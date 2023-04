Casal foi flagrado seminu na calçada do estabelecimento no bairro Santa Luzia em Novo Progresso – ( Foto: Reprodução)

Um casal foi flagrado fazendo sexo na calçada de um estabelecimento comercial por volta das 21h58min do dia 12 de abril, em Novo Progresso. As imagens foram divulgadas nas redes na semana passada e continua repercutindo, são três vídeos que completam o flagra.

As imagens mostram momento que um casal chega, procurando um lugar, a mulher senta em um banco e tira a roupa, quanto é tocada pelo parceiro, as cenas, foram filmadas por câmera noturna de segurança do estabelecimento comercial (assista abaixo o flagra).

Conforme a informação coletada pelo Jornal Folha do Progresso, o estabelecimento estava fechado no momento em que o casal foi flagrado e que, por isso, não pode ser responsabilizado pelos atos.

Conforme consulta feito pelo Jornal Folha do Progresso ao jurídico, “todo ato que ocorre em logradouro [local] público, a responsabilidade de repreensão e fiscalização é da Polícia Militar”.

O ato sexual em público é considerado crime, segundo o Código Penal Brasileiro, enquadrado no Artigo 233 que se refere à prática de ato obsceno. O flagrante da prática de sexo em público, portanto, pode levar à pena de três meses a um ano de prisão ou multa, explicou o advogado.

As imagens recebidas mostram uma cena que choca a família e os bons costumes.

Casal é flagrado por câmera noturna, fazendo sexo na calçada de empresa em Novo Progresso. Assista ao vide e leia em https://t.co/MKb1xb9OF1 pic.twitter.com/UyL8YdojFl — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 24, 2023

