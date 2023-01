Nova mesa diretora toma posse em Sessão Especial na Câmara Municipal de Novo Progresso-PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de Novo Progresso, foi eleita no dia 1 outubro 2022, o vereador Dirck Roberto da Silva (MDB) assumiu o cargo de Presidente com mandato de dois anos 2022/2023.

