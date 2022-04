Casal é morto a tiros dentro de carro no Pará; criança de 6 anos escapa e pode ter presenciado crime

Casal foi encontrado morto dentro de carro em Redenção, no Pará — Foto: Gilson Campos/Arquivo pessoal

Os dois corpos foram encontrados próximo a uma estrada rural na saída de Redenção.

Em Redenção, no sul do Pará, um casal de comerciantes foi encontrado morto dentro do próprio carro nesta terça-feira (19). Uma criança de seis anos, filho da mulher assassinada, conseguiu escapar e a polícia suspeita que ela tenha presenciado o crime. (As informações são do g1 Pará e TV Liberal).

As vítimas foram identificadas como Gracilene Galvão e Brasílino Francisco de Jesus. A mulher foi encontrada baleada no banco do motorista e o homem no banco do passageiro. Os dois corpos foram encontrados próximo ao cemitério Novo, em uma estrada rural na saída de Redenção.

A polícia afirmou que os tiros foram disparados de dentro do carro e que a criança pode ter visto como tudo ocorreu. A investigação não descarta a hipótese de uma quarta pessoa estar no carro junto com as vítimas.

Quando tiver condições de falar sobre o ocorrido, a criança deve ser ouvida por um psicólogo, acompanhada por familiares.

Segundo a família de Gracilene, ela não tinha inimigos e estava no relacionamento há pouco mais de 3 meses.

