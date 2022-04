Operação destrói maquinário em garimpos ilegais no interior do Pará e nas unidades de conservação do Instituto Chico Mendes

Os garimpeiros foram identificados e autuados — Foto: ICMBIO/Instituto Chico Mendes

Ação lavrou mais R$ 500 mil em multas e apreendeu vários maquinários. Ninguém preso.

Uma operação conjunta realizada pelo Ibama, ICMBio, Polícia Federal e Polícia Militar procurou combater o garimpo ilegal no interior do Pará e entorno das unidades de conservação do Instituto Chico Mendes. (As informações são do g1 Pará — Belém

Promovida entre os dias 13 e 19 de abril, a ação, chamada de ‘Operação Contenção’, lavrou mais de R$ 500 mil em multas. Ninguém foi preso.

A operação apreendeu dezoito cavas de extração ilegal de cobre, mais de 400 bananas de dinamite e diversos equipamentos próprios para logística de extração. Os garimpeiros foram identificados e autuados.

Estes materiais foram encontrados nas seguintes localidades: Vila Nova Jerusalém e Vila Planalto, no município de Canaã dos Carajás e na Zona de Conservação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos. Segundo Ibama e ICMBio, os trabalhos eram realizados em condições insalubres.

Na ocasião, os garimpeiros chegaram a protestar por causa da paralisação das atividades ilegais, queimando pneus na entrada de acesso ao garimpo da região.

Já em Parauapebas, o garimpo tem assoreado e descaracterizado uma afluente do rio que dá nome à cidade. Na cidade, foram destruídos diversos motores geradores, acampamentos e maquinários próprios para extração ilegal de ouro.

Ainda em Parauapebas, na unidade de conservação de Carajás, a operação encontrou um grande garimpo de ouro, com intensa destruição de áreas preservadas e uso de mercúrio, às margens do rio Azul.

Ninguém foi preso durante a operação conjunta. Os órgãos de fiscalização seguem na identificação de outros suspeitos.

Jornal Folha do Progresso em 20/04/2022/16:58:12

