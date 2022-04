Sinop será pela primeira vez sede de campeonatos brasileiro e internacional de tiro

A Associação de Tiro Sinop (ATS) recebe, pela primeira vez, a etapa internacional regional Centro-Oeste de Tiro ao Prato (TRAP) Americano, realizado pela Liga Nacional de Tiro Ao Prato, entre os dias 25 e 28 de maio.

As inscrições devem ser realizadas no site da liga nacional, sendo permitidos somente filiados. São aguardadas pessoas de diversos Estados e alguns do Paraguai.

Sinop também vai sediar, no próximo dia 23, a terceira etapa do Campeonato Brasileiro 2022. As inscrições podem ser feitas on-line no site do Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE) ou no dia do evento. A inscrição presencial, é acompanhada pelo delegado de prova Cleber Rufatto, nomeado pelo CBTE. São aguardados atiradores de Sorriso, Alta Floresta, Guarantã e demais cidades.

“O campeonato brasileiro inclui várias modalidades, entre elas estão Tiro de Precisão e Tiro Ao Prato (TRAP). São provas on-line desempenhadas no clube, realizadas quase uma vez por mês. Consistem em 10 etapas no total e este ano a final da modalidade de TRAP irá acontecer aqui em Sinop, só não há data definida, a previsão é para novembro ou dezembro”, disse, ao Só Notícias, o presidente da Associação de Tiro Sinop (ATS), Osmar Borges.

“Todas as modalidades tem quase o mesmo número de inscrições, são em torno de 370 sócios filiados ao ATS, fora os outros clubes de tiro da cidade. Acho tem inscrições para Tiro de Precisão que no TRAP, no entanto o TRAP é dividido em categorias, A, B, C, D, acaba dando impressão de maior número de inscritos”, contou.

Ambos eventos serão abertos ao público, tendo entrada gratuita. A sede em Sinop é uma das maiores do Brasil, dispondo de um espaço amplo e preparado para receber um evento deste porte. (As informações são do Redação Só Notícias – foto: assessoria/arquivo)

