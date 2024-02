Casal e neto são as vítimas fatais de acidente na BR-163 em Itaúba, no Mato Grosso

Foram identificados como Mauro Izidoro de Oliveira, 67 anos, a esposa Rosimeire Castilho de Oliveira, 59, e o neto de 5 anos, as três vítimas fatais do acidente envolvendo duas carretas, VW Gol prata, Fiat Pálio vermelho e uma Toyota Hilux prata, na BR-163, esta manhã, no trecho da rodovia federal no município de Itaúba (100 quilômetros de Sinop). Os três estavam no Fiat Pálio e tiveram as mortes constatadas no local pela equipe da concessionária que administra a rodovia.

Eles residiam em Nova Canaã do Norte. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Sinop para exames de necropsia. Ainda não há informações sobre os procedimentos fúnebres.

Um casal que estava no VW Gol prata foram socorridos pela equipe de resgate. O homem foi conduzido em estado grave para o hospital regional de Sinop, enquanto a mulher encaminhada para unidade de saúde em Itaúba. Não foi informado o estado de saúde atual deles.

Conforme o perito criminal Sandro Lúcio, a colisão foi do tipo engavetamento. “Geralmente em engavetamento os carros, ou estão transitando em menor velocidade e vem um veículo colisor e bate na traseira, ou os carros estão parados e vem o veículo que faz com que efetue a colisão na traseira empurrando os veículos no sentido de deslocamento deles. Foi informado também que havia um Pare-Siga, então tudo indica que os veículos estavam parado e o o veículo colisor chega e efetua a colisão na parte traseira empurrando os veículos”, explicou.

O VW Gol que o casal que foi socorrido, e o Fiat Pálio com as vítimas fatais, ficaram prensados entre duas carretas e totalmente destruídos. Já a caminhonete teve danos na lateral e parou às margens da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal investiga as circunstâncias do acidente.

