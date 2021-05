Casal é preso suspeito de ter agredido e matado a própria filha de 1 ano

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No dia em que a menina morreu, o padrasto acionou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem estava na companhia de outros dois filhos da mulher, uma menina de 5 anos e um garoto de 2, frutos de relacionamentos anteriores. A mãe da bebê não estava em casa.

Rodrigo Larizzatti, delegado da 26ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), explica que os laudos “afastam a possibilidade de queda do berço ou queda própria” como causa do óbito.

Além das fraturas, o corpo da criança tinha várias lesões no pescoço, que podem indicar sinais de estrangulamento. O exame sugeriu que as lesões ocorreram em períodos diferentes da vida da menina, o que aponta sessões contínuas de espancamento e maus-tratos.

A criança morreu no dia 13 de fevereiro. Inicialmente, os investigadores acreditaram na versão dos pais. No entanto, a perícia identificou várias lesões no corpo da menina. Algumas delas eram anteriores à data da morte.

Um casal acusado de espancar, estrangular e matar a filha de apenas um ano foi preso nesta terça-feira (4), em Samambaia, no Distrito Federal. Segundo os pais, a menina teria se ferido após cair do berço.

You May Also Like