Casal em bicicleta é executado a tiros no Pará

Foto: Reprodução | Testemunhas relataram que as vítimas estavam próximas a praça quando dois homens em uma motocicleta as abordaram e dispararam várias vezes

Um casal foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (08), na rua Barão de Igarapé-Miri, próximo à movimentada praça Benedito Monteiro, no bairro do Guamá, em Belém.

Testemunhas relataram que as vítimas – identificas como Mayck Araújo de Souza, de 29 anos, e Winndy Keth da Silva Simões, 40 – estavam próximas da praça por volta das 22h30, quando dois homens em uma motocicleta as abordaram e dispararam pelo menos sete vezes, resultando na morte imediata do casal.

Os familiares de Mayck informaram que ele tem passagens pela polícia por envolvimento com o mundo do crime e que havia sofrido um atentado há pouco tempo, tendo conseguido escapar.

“Acreditamos que ele foi executado por acerto de contas, enquanto ela, que não tem passagens criminais, pode ter sido morta pelo fato de estar acompanhada do mesmo”, informou o comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento no local.

A Polícia Militar informou que uma viatura que estava nas proximidades perseguiu os criminosos, que atiraram contra a viatura e conseguiram fugir. Nenhum agente ficou ferido durante a perseguição.

