Casal que espancou filha até a morte será julgado em Itaituba

Charlene da Silva Moraes, de 35 anos, e Reginaldo Alves de Sousa também de 35 (Foto:Divulgação)

A Justiça de Itaituba, no sudoeste paraense, julga nesta quarta-feira (28), o casal Charlene da Silva Moraes, de 35 anos, e Reginaldo Alves de Sousa, também de 35, mãe e padrasto, respectivamente, presos há dois anos, sob a acusação de espancar até a morte, Daniele Moraes Lucas, a filha de 11 anos anos de idade. O crime aconteceu em 11 de junho de 2017 no garimpo Mamoal, região itaitubense, conhecida como Jardim do Ouro.

Segundo informações da perícia criminal, a versão apresentada por familiares da criança sobre o suposto espancamento da vítima até a morte, foi confirmada pelos peritos que identificaram todas as marcas de agressões e ainda várias lesões internas no corpo da menina. A causa principal da morte foi uma forte pancada na região do estômago que causou profunda ruptura no fígado e pâncreas da menina.

Com informações do Giro Portal

