Bombeiros monitoram queimadas com apoio do Exército

(Foto:ASCOM / CBMPA)-As ações estão sendo realizadas principalmente na região sudoeste do Estado

Equipes de bombeiros e militares da Marinha atuam no monitoramento dos focos de incêndio no Estado. Com o auxílio de aeronaves, os focos de incêndio são referenciados. Até o presente momento, não foram mapeados grandes focos de incêndio na área monitorada.

No último domingo (25), o Corpo de Bombeiros Militar de Altamira realizou o monitoramento e georreferenciamento de focos de incêndio, com o auxílio de um avião, no sudoeste do Pará. A ação compreendeu os municípios de Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Itaituba, e Novo Progresso.

Na segunda-feira (26), um helicóptero da Marinha chegou a Altamira para ajudar na Operação “Verde Brasil”. Os militares realizaram um sobrevoo pela região para mapear a área apontada com focos de queimada e extração de madeira ilegal, como Altamira, Brasil Novo e Unidade de conservação “Estação Ecológica Terra do Meio”, localizada dentro do território do município de Altamira. A aeronave é preparada para despejar água, caso seja necessário.

