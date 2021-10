Casal que matou criança de 1 ano é condenado a mais de 100 anos de prisão em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso na época indignou a população de Parauapebas pois Emanuelly tinha menos de dois anos e sua morte foi bastante violenta, Segundo as investigações, a menor era violentada em rituais macabros de magia negra e antes de ser abusada sexualmente, levava uma pancada na cabeça que fazia com que ela desmaiasse, provavelmente para não gritar ou chorar durante a penetração.

(Foto:Reprodução) – Durante a manhã de quarta-feira (20) teve início no Fórum de Parauapebas, localizado no Bairro Cidade Nova, o julgamento de Deyvyd Renato Oliveira Brito e Irislene da Silva Miranda, respectivamente padrasto e mãe da menina Carla Emanuelly Miranda Correia, que tinha apenas um ano e oito meses de vida quando foi morta em janeiro de 2020.

You May Also Like