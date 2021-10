Reta final: Enem será aplicado em um mês; conteúdo gratuito auxilia na revisão

Khan Academy, plataforma educacional, disponibiliza material para estudo

No próximo mês, exatamente no dia 21 de novembro, mais de três milhões de inscritos vão participar do primeiro dia de avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O exame mais aguardado do universo estudantil é um dos principais meios de acesso ao ensino superior público e privado.

O ideal nesse momento é o candidato focar naqueles conteúdos em que possua maior dificuldade. A organização sem fins lucrativos Khan Academy separou alguns materiais gratuitos oferecidos em sua plataforma on-line para ajudar nesse processo de estudos.

O gerente de marketing da Khan Academy Brasil, Paulo Bellé, indica que o estudante faça a preparação para a prova com antecedência. “Ao se planejar para o Enem, reserve alguns dias para fazer uma revisão dos conteúdos. Criar uma lista com tudo o que deve ser levado no dia da prova é uma boa estratégia para diminuir a ansiedade pré-exame“, aconselha Bellé.

Nesta edição do Enem, as provas acontecem em duas etapas. A primeira nos dias 21 e 28 de novembro, para os estudantes que se inscreveram e realizaram o pagamento no período regular, e a segunda, nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, para participantes isentos que participaram da reabertura das inscrições.

Para auxiliar na reta final de estudos, confira as trilhas de cursos gratuitos que a plataforma liberou:

O primeiro ano do Prepare-se para o Ensino Médio é dividido em três módulos e abrange matérias como porcentagem e números irracionais, geometria e probabilidade.

A parte 2 do programa apresenta conceitos de funções e proporções, disponibilizando mais de 2.500 pontos de domínio ao longo do curso. A plataforma encerra o conteúdo no terceiro módulo, no qual é possível aprender sobre fatoração de polinômios e equações de segundo grau que englobam a fórmula de Bhaskara, agrupamento e quadrados perfeitos.

Um dos assuntos mais encontrados em provas do Enem, a Química Orgânica torna-se motivo de preocupação para diversos estudantes. A partir dos principais assuntos abordados, o curso engloba temas como estrutura e ligação, hibridização, conceitos sobre alcanos, cicloalcanos e grupos funcionais; assim como estereoquímica, entre outros conteúdos fundamentais que ajudam o estudante a adquirir habilidade e confiança na hora de resolver as questões de química.

O material disponibilizado abarca assuntos como movimento unidimensional e aceleração, movimento bidimensional e ângulo de projéteis, forças e Leis de Newton, força centrípeda, assim como trabalho e energia. Além disso, é possível encontrar ainda mais conteúdo já que o tópico de física é dividido em 19 módulos englobando, inclusive, uma revisão de física avançada.

O conteúdo de biologia é extenso e está alinhado com a matéria solicitada para o Enem. É possível encontrar assuntos sobre estrutura celular, membranas e transporte, assim como genética e DNA, cobrindo também vírus, bactérias e arqueas. São 37 módulos e através deles é possível se preparar muito bem para a prova.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...