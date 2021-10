Motorista de caminhão é sequestrado e amarrado por quadrilha em BR-163 em MT

Polícia Militar de Mato Grosso atendeu a ocorrência — Foto: PM/MT

A vítima contou aos policiais que estava na lateral no posto de combustível, fazendo janta, quando foi rendida pelos suspeitos armados.

Um motorista de caminhão foi sequestrado por uma quadrilha nessa quarta-feira (20) na BR-163, em Sinop, no norte do estado. A quadrilha foi presa por roubo, sequestro e cárcere privado. Com os suspeitos, a Polícia Militar apreendeu um simulacro de arma de fogo.

A vítima contou aos policiais que estava na lateral no posto de combustível, no km 20 sentido Sinop, na BR-364, fazendo janta, quando foi rendida pelos suspeitos armados.

O motorista relatou que foi amarrado e encapuzado.

Por volta das 21h, os policiais receberam a informação sobre o roubo de um caminhão carregado de milho, na região bairro Cidade Alta.

A Polícia Militar foi até o local e encontrou o veículo estacionado com as luzes internadas ligadas. Os policiais verbalizaram pedindo para as pessoas que estivessem no caminhão saíssem com as mãos na cabeça, ordem ignorada por algum tempo.

Em seguida, a equipe da PM abriu a porta do veículo e suspeitos se jogaram no chão.

Três homens foram presos e um adolescente foi apreendido. A quadrilha informou que a vítima estava amarrada atrás do banco do caminhão.

Em revista veicular, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo. Os suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes. A ocorrência foi entregue para a Polícia Judiciária Civil.

Por g1 MT

22/10/2021 09h42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...