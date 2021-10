Corpo de homem de 77 anos está há cerca 30 dias como indigente no IML, em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – O corpo de um homem, identificado apenas pelo apelido Curió, de 77 anos, de estatura pequena, encontra-se no Instituto Médico Legal (IML), em Itaituba, sendo considerado como indigente pelo fato de não haver dados referentes aos seus familiares.

Segundo informações, o homem trabalhava no Garimpo do Amando e morreu por picada de cobra.

De acordo com o informado, o rapaz que trabalhava com o homem afirmou que o mesmo teria saído de folga no final de semana para ir pescar, de sandália e bermuda, então a cobra o teria picado. Após três dias, o dono do garimpo onde o mesmo trabalhava disse que ele teria de ir para a pista, “ir para a rua”, para tomar medicação.

“E ele ‘não vou não’, teimoso! Com três dias começou a ‘moleza’, aí perceberam que ele teria que ir embora”, afirmou o informante.

Depois colocaram o homem dentro de um avião para levá-lo à pista. Após chegar na pista, localizada no Km 180, onde ficou por mais de três horas, ele “ficou mole, mole e não aguentou não, morreu na pista, morreu sentado conversando”, comentou.

Assim, o corpo do homem foi levado do Km 180 ao IML de Itaituba por um rapaz que teria vindo de Jacareacanga. Porém, como o órgão não poderia recebê-lo de forma direta, dado que haviam procedimentos prévios e burócraticos a serem feitos, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itaituba (HMI) para que os profissionais realizassem os processos necessários e, posteriomente, solicitassem a remoção para o IML.

Após realizada a solicitação, a Polícia Civil entrou em contato com o IML para que finalmente fossem removê-lo e levá-lo para o instituto, onde é realizada a verificação da real causa da morte e o corpo permanece para identificação por possíveis familiares. O corpo já está há cerca de 30 dias no local.

O rapaz que estava com homem o acompanhou até Itaituba para que ele não viesse sozinho, justamente para que não fosse enterrado em local que o mesmo não soubesse. Conforme informado, o homem quando ainda vivo nunca comentou sobre familiares. (Com informações Portal Giro)

