Polícias Civil e Militar fecham estabelecimentos irregulares no município de Rurópolis

(Foto:Reprodução) – As Polícias Civil e Militar deflagraram no início da tarde de segunda (19), diligências no distrito de Divinópolis e nas comunidades da BR 230 para fiscalizar bares, casas noturnas, dançarás, hospedarias e hotéis com intuito de combater crimes de perturbação sonora, a prostituição infantil e a presença de adolescentes desacompanhados dos pais e em situação de risco, em Rurópolis, sudoeste paraense.

De acordo com a Polícia Civil, alguns estabelecimentos foram fechados por falta de alvarás de funcionamento. Os proprietários foram notificados e somente poderão voltar a funcionar após os responsáveis apresentarem os documentos regularizados. A ação policial sob coordenação do delegado Ariosnaldo Vital Filho e Davison Santos contou com atuação de policiais civis da unidade e de policiais militares do PPD de Divinópolis.

A Polícia Civil detalhou que havia diversas denúncias referentes à perturbação da ordem pública, poluição sonora e venda de bebidas alcoólicas a adolescentes nos locais principalmente no último final de semana. Ninguém foi autuado em flagrante, contudo os donos dos estabelecimentos foram orientados sobre tais crimes e suas penalidades, bem como sobre a observância do horário de funcionamento do local para a realização de festas dançantes, uma vez que se encontra temporariamente reduzido por questões de segurança pública e sanitária.

“Neste final de semana aumentou o número de denúncias por perturbação ao sossego alheio em razão do desrespeito as normas legais, inclusive quanto a falta de controle do número de pessoas no ambiente e a inobservância do horário para início e término dos eventos, fatos estes que requer um rigor maior quanto a fiscalização por parte das autoridades, da secretaria de meio ambiente e principalmente do próprio dono do estabelecimento que deve atentar para tais protocolos sob pena de ter seu alvará cassado e seu estabelecimento fechado”, concluiu o delegado Ariosnaldo Vital Filho.

Os trabalhos policiais serão intensificados quanto a fiscalização dos horários e a infração da perturbação ao sossego alheio. (Com informações da Polícia Civil).

