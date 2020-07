Polícia Militar apreende mais de 3kg de substâncias entorpecentes no garimpo do Creporizão em Itaituba

Além de drogas, foi apreendido uma arma de fogo.(Foto: On News)

Segundo a Polícia Militar os elementos em atitude suspeita foram abordados em frente a um hotel no Garimpo do Creporizão, próximo ao município de Itaituba, oeste do Pará.

João Sebastião Tavares Neto, 25 anos e o seu pai Lauro Tavares, 51 anos, com eles foi encontrada a quantidade de 200 gramas de entorpecente (semelhante a Cocaína).

Os abordados ainda apontaram uma terceira pessoa que teria um suposto envolvimento com o tráfico de drogas, o jovem Gabriel Batista Dias, de 20 anos. Uma guarnição da PM, localizou o suspeito em seguida, em via pública com uma certa quantidade de drogas (semelhante êxtase).

Foto: On News

O jovem foi preso e em seu relato, Gabriel disse que a droga pertencia a João Sebastião e, apontou onde estaria escondida outra quantidade da droga, que foi encontrada num fundo falso, em um compartimento em cima do tanque de combustível de uma caminhonete Triton, cor branca, placa AXT 1322, de propriedade do suspeito Lauro Tavares e aproximadamente 3kg de Substância Entorpecente (Semelhante a Cocaína em estado puro) e 50 comprimidos de Drogas (semelhante êxtase).

Foto: On News

ARMA DE FOGO

Posteriormente a PM ainda realizou uma revista minuciosa no veículo de Lauro Tavares, e em outro compartimento foi localizada uma arma de fogo, tipo Pistola Calibre 380.

Os acusados e todo o material apreendido foram conduzidos para a 19° Seccional de Itaituba para os procedimentos cabíveis.



Fonte: On News

Por:portalonnews

