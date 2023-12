Caso Aguinaldo Promissória: namorada divulga imagens que mostram agressões e amigo de vereador com arma de fogo

Aguinaldo Promissória e Isabela Ataíde — Foto: Redes Sociais

Pelas redes sociais, Isabella Ataíde revelou que além de apontar arma, amigo do vereador Aguinaldo também disparou contra ela.

Continua repercutindo nas redes sociais os últimos momentos em vida do vereador Aguinaldo Promissória. Ele foi encontrado morto dia 25 de setembro na casa onde morava no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará.

Na última terça (26) Isabella Ataíde, que era namorada do vereador, utilizou as redes sociais para divulgar as imagens do interior da casa de Aguinaldo Promissória momentos antes do disparo que tirou a vida dele e os minutos após a fatalidade.

Nas imagens, é possível ver que Isabella tenta deixar o imóvel, mas é impedida por um homem que ela diz ser segurança do vereador. A moça aparece nas imagens com trajes de praia e uma bolsa. (veja o vídeo abaixo).

Pelas redes sociais, Isabella deu mais detalhes sobre a noite que terminou com a morte de Aguinaldo Promissória. Ela contou que a briga do casal teria iniciado no Iate Clube, por conta de um amigo de dela, e que o vereador estava sob efeito de álcool e drogas.

“Eu não queria entrar no quarto, eu não queria contato com o Aguinaldo. Nesse dia ele estava com muita raiva devido uma briga no Iate por causa de um amigo, sem falar no alto nível de álcool e drogas. Eu senti medo, por isso não quis ficar na casa com ele”, contou Isabella.

Ainda segundo Isabella, a família de Aguinaldo já tinha acesso aos vídeos e mesmo assim tentou acusa-la de ter sido autora do homicídio. Em novembro o g1 teve acesso com exclusividade a um dos laudos da morte do vereador. Segundo o documento, foi o próprio Aguinaldo quem disparou o tiro que atingiu a cabeça dele.

Agressões e disparos com arma de fogo

Nas imagens que mostram o momento depois do disparo que resultou na morte de Aguinaldo Promissória, é possível ver Isabella caída no chão quando uma jovem aparece no vídeo a agredindo com chutes e socos. Segundo Isabella, a jovem que aparece no vídeo é a filha de Aguinaldo Promissória.

Momentos depois chega um homem, identificado como Will Teles, amigo de Aguinaldo Promissória. Ele parece transtornado e começa a gritar e também agredir Isabella.

Ainda é possível ver nas imagens que Will pega a arma e aponta para Isabella. Nas imagens não é possível perceber disparos, mas ao g1, Isabella contou que Will atirou contra ela, mas nenhum dos disparos a atingiu.

O g1 procurou Will Teles, que preferiu, no momento, ainda não se manifestar sobre as imagens divulgadas. Ao g1, ele disse que vai aguardar as orientações dos seus advogados para decidir se vai se pronunciar sobre os vídeos divulgados por Isabella.

Protestos

Isabella Ataíde também fez críticas à família de Aguinaldo Promissória, em especial a uma irmã e revelou que eles já tinham tido acesso às imagens e mesmo assim tentaram “plantar” a tese de que a jovem teria matado o vereador. Segundo Isabella, tudo isso seria por conta de um seguro de vida que Aguinaldo tinha.

“Ela tinha acesso a todos os vídeos e me acusou só para me prejudicar e tudo em função do seguro de vida do Aguinaldo”, disse Isabella.

Inquérito

Mesmo após 3 meses da morte de Aguinaldo, o inquérito sobre o caso ainda não foi concluído pela Polícia Civil. Isso porque, o delegado que preside o inquérito, Fábio Amaral, pediu mais prazo à Justiça para a conclusão de outros laudos periciais.

Relembre

Aguinaldo Promissória foi encontrado morto com um tiro na cabeça na noite do dia 24 de setembro de 2023.

De acordo com a Polícia Civil, que esteve no local, no momento do disparo, na casa estavam Aguinaldo, uma filha dele e uma mulher, identificada como Isabella Ataíde, que na delegacia se apresentou como namorada do vereador.

O caso foi registrado como suicídio, e a perícia apura o que de fato aconteceu. Em novembro o g1 teve acesso a um dos laudos que revela que foi Aguinaldo quem disparou o tiro que atingiu a cabeça dele.

Isabella Ataíde também usou as redes sociais para divulgar laudos que comprovam que ela não havia consumido nenhum tipo de entorpecente na noite da morte do vereador.

