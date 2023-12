Homem entra em supermercado, mata a mulher e suicida-se

Crime aconteceu no domingo (24), véspera de Natal, em Caeté, na Grande BH. Polícia Civil investiga o caso.

O momento em que o suspeito Jhobert Roberto Gomes Martins, de 34 anos, entrou em um supermercado, em Caeté, na Grande BH, e matou a mulher, Ana Lúcia Moreira de Almeida Gomes, de 29, foi gravado pelo circuito de segurança do comércio.

Jhobert chegou ao local usando boné, calça jeans e blusa de malha vermelha. Ele andou pelo corredor dos caixas, aparentemente procurando por Ana Lúcia.

Depois de alguns segundos, as imagens mostraram ela acompanhada de uma colega de trabalho, instante em que ele abordou a vítima e, rapidamente, sacou o revólver e atirou várias vezes. Ela morreu na hora.

Em seguida, ele atirou contra a própria cabeça e também morreu no local. Apavorados, clientes e funcionários correram pelo supermercado. Entenda o caso

Ana Lúcia foi assassinada na manhã do domingo (24), véspera de Natal, dentro de um supermercado, no bairro Santo Antônio, onde a vítima trabalhava como caixa há seis meses. Ele parou o veículo no estacionamento da loja.

Uma cliente que estava perto do caixa foi atingida de raspão no braço esquerdo, socorrida na Santa Casa, medicada e liberada.

No local, uma pistola 9mm, usada no crime, foi apreendida. A Polícia Civil investiga o caso.

O casal deixou duas filhas pré-adolescentes.

