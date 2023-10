SANTARÉM- Vídeo mostra chegada de namorada com outro homem na casa do Vereador Aguinaldo Promissória; assista

Vídeo mostra chegada de Isabela (NAMORADA) com outro homem na casa de Aguinaldo Promissória; assista

Vídeo mostra Agnaldo, Isabela e o amigo dialogando minutos antes da tragédia

Leia mais:Vereador Aguinaldo Promissória é encontrado morto em Santarém- Vídeo; Imagem Forte

*Preso em Altamira homem que estava hospedado na casa de Aguinaldo Promissória

*Suplente de Aguinaldo Promissória toma posse na Câmara Municipal de Santarém

*VÍDEO-Delegado que investiga a morte do vereador Aguinaldo Promissória, fala sobre o caso

*Santarém – Em depoimento para polícia, namorada nega ter matado o Vereador Aguinaldo Promissória; policia aguarda laudos

Um vídeo obtido pelo JC mostra o exato momento em que Isabela Ataíde chega à casa do empresário e vereador Aguinaldo Promissória, na avenida Anysio Chaves, bairro Aeroporto Velho, em Santarém (PA), onde o parlamentar foi encontrado morto na madrugada dia 25 com um tiro de pistola na cabeça.

As imagens são de uma das câmeras do circuito interno de segurança da residência.

Isabela, namorada de Aguinaldo, chega em um Porsche branco do empresário – pouco depois das 23h. Ela é quem dirige o possante veículo. Com Isabela, no banco ao lado, está Enoch Aquino Oliveira Júnior, hóspede da casa, amigo do casal.

O carro entra na garagem, e logo em seguida, de bermuda, aparece à porta Aguinaldo, e entra.

No desenrolar dos acontecimentos, há uma aparente discussão entre Isabela e Aguinaldo. No final, o vereador entra na casa, e na garagem ficam conversando Isabela e Enock.

Enock Aquino Oliveira Júnior, 33 anos, foi preso no último dia 10, em Altamira (PA). Preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) dentro de um ônibus a caminho da cidade. Ele estava com dois mandados de prisão em aberto, ambos expedidos pela Justiça do Ceará (Comarca de Fortaleza), por pensão alimentícia.

Tiro acidental

Em postagem no seu Instagram, semana passada (dia 12), Isabela Ataíde revelou que Aguinaldo Promissória morreu por disparo acidental feito por ele mesmo na cabeça. “Por pressão psicológica” contra ela, escreveu nos stories da plataforma.

A família não acredita nessa versão. E acusa Isabela pela morte de Aguinaldo. O tiro que matou o parlamentar foi disparado por uma pistola Glock, automática, de propriedade dele.

As investigações sobre a morte do vereador, a cargo do delegado Fábio Amaral, continuam. O policial tem prazo de 30 dias para concluir o inquérito sobre o caso. (As informações são do portal Jeso Carneiro) – (Vídeo abaixo)

A família não acredita na versão da namorada e quer justiça; uma manifestação aconteceu nesta segunda-feira,16 de outubro em Santarém. (veja abaixo)

Assista o Vídeo

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2023/07:30:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...