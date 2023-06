Caso Jeff Machado: ex-funcionário da Globo, Bruno Rodrigues confessa ocultação de cadáver

Identidade de Bruno de Souza Rodrigues, demitido da Globo em 2018, foi revelada no Fantástico como suspeito do crime. (@jeffmachadocosta – Reprodução/Globo).

Bruno Rodrigues e Jeander Vinícius, os dois suspeitos do crime, assumiram a ocultação do cadáver do ator, mas não o assassinato

Bruno de Souza Rodrigues, ex-produtor da Globo e principal suspeito do assassinato de Jeff Machado, teria confessado a ocultação do cadáver do ator, em depoimento à polícia.

Policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) informaram que tanto Bruno quanto Jeander, o garoto de programa que já havia confessado participação, seguiram a mesma linha de raciocínio nos depoimentos, afirmando que participaram da ocultação, deixando o assassinato como autoria de uma terceira pessoa.

Jeander e Bruno de Souza Rodrigues foram indiciados pela polícia do Rio de Janeiro pela morte e ocultação de cadáver do ator Jeff Machado. As autoridades não acreditam no envolvimento de um terceiro envolvido.

Depoimento de Jeander

Jeander informou que teria conhecido Jeff em um aplicativo de relacionamento e visitou a casa do ator no dia 23 de janeiro. Ele contou que foi ao banheiro e passou cerca de 15 minutos tomando banho. Quando retornou, encontrou o ator morto, com um fio enrolado no pescoço.

Ainda segundo Jeander, a suposta terceira pessoa teria dito “é isso que faz com quem passa HIV para os outros”.

Fonte:Carolina Mota/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/06/2023/14:58:33

