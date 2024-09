Jovem de 14 anos morre baleado pela polícia após “brincar de assalto”

Foto: Reprodução | Adolescente viu amigos da escola e fingiu que celular era arma para assustar os colegas com “falso assalto”.

Um adolescente de 14 anos morreu neste sábado (7/9) após ser baleado por policiais em Feira de Santana (BA), a cerca de 100 quilômetros da capital Salvador. Ele fazia uma brincadeira que simulava um assalto com amigos no momento em que policiais militares passavam pelo local.

Um homem de 33 anos, que estava com o adolescente no momento, está internado em um hospital da região. O jovem foi identificado como Mateus dos Santos Souza.

Familiares da vítima reforçaram que nenhum dos dois estaria armado. Eles circulavam em uma moto, pilotada pelo adulto e com Mateus na garupa, quando viram dois amigos da escola do adolescente.

De acordo com o G1, foi neste momento que Mateus fingiu que o celular era uma arma com o objetivo de fazer uma pegadinha e assustar os amigos. Policiais que passavam pelo local no momento atiraram contra a moto e balearam os dois.

A Polícia Militar informou que apura as circunstâncias do caso e que os policiais foram afastados. Moradores do bairro Papagaio, onde ocorreu a situação, realizaram protestos contra a morte de Mateus.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2024/10:17:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...