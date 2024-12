Caso Kellen Thaynara: o que se sabe sobre jovem que morreu em passeio de lancha em ilha no Pará

Foto: Reprodução | Kellen Thaynara, de 26 anos, morreu durante um passeio de lancha na capital paraense. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Kellen Thaynara Nascimento Abreu, de 26 anos, foi encontrada morta na manhã da terça-feira (17) na região das ilhas em Belém. Ela desapareceu durante um passeio de lancha na segunda (16).

De acordo com depoimentos divulgados pela Polícia Militar, um grupo de pessoas que estava na lancha foi até a delegacia de Polícia Civil de São Brás por volta das 3h da madrugada. Eles relataram que Kellen havia desaparecido após pular no rio por volta das 21h de segunda.

A PM informou ainda, que todas as pessoas que estavam na embarcação foram ouvidas e confirmaram que estavam consumindo bebidas alcoólicas em um flutuante. O grupo relatou que a vítima teria mencionado que estava com calor e decidiu pular no rio, sendo vista pela última vez.

Veja abaixo o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso:

Quem era Kellen Thaynara?

Kellen Thaynara, tinha 26 anos e trabalhava como consultora de vendas automotivas em uma loja no bairro da Sacramenta, em Belém. A jovem tinha um filho de 2 anos.

De acordo com a família, Kellen Abreu estava de folga do trabalho e saiu de casa para o passeio de lancha na segunda-feira (16), a convite de amigos. Durante o passeio, Kellen desapareceu nas águas nas proximidades da Ilha do Combu, em Belém.

Quantas pessoas estavam na embarcação e qual versão contaram?

A Polícia Militar informou que cinco pessoas estavam na lancha. Eles foram até a delegacia de Polícia Civil de São Brás por volta das 3h da madrugada e relataram que a vítima havia desaparecido após pular no rio por volta das 21h de segunda.

Ainda segundo a PM, todas as pessoas que estavam na lancha foram ouvidas e confirmaram que estavam consumindo bebidas alcoólicas em um flutuante.

Onde o corpo foi encontrado?

Segundo informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros do Pará, o corpo da jovem foi encontrado por pescadores na Baía do Guajará, nas proximidades da Ilha das Onças, em Belém.

O enterro de Kellen Thaynara está previsto para ocorrer na manhã desta quarta-feira (18) em um cemitério localizado em Marituba, região metropolitana de Belém.

O que falta esclarecer? Qual a causa da morte?

O corpo de Kellen Thaynara foi submetido à perícia, e o laudo deverá ser divulgado dentro de 30 dias.

Até o momento, a Polícia Civil não divulgou informações sobre a detenção de qualquer pessoa que estava no passeio.

Qual a linha de investigação da polícia?

A Polícia Civil não informou ainda qual linha de investigação está sendo usada no caso.

