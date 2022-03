Aumento do preço do botijão de gás é de R$ 15 a R$ 20 para o consumidor do Pará, diz Sergap

Aumento do gás vai pesar ainda mais no orçamento das famílias (Foto:Thiago Gomes / O Liberal)

Um botijão de 13 quilo que hoje é vendido por cerca de R$ 115, deve passar a ser vendido por aproximadamente R$ 130

O advogado e presidente do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo do Estado do Pará (Sergap), Francinaldo Oliveira, informou que não foi surpresa o anúncio de aumento no preço do gás feito pela Petrobrás. Porém, o percentual alto de reajuste, que alcançou 16%, supreendeu. (As informações são do O Liberal)

“Com isso, um botijão de 13 quilos na refinaria, terá uma aumento de R$ 8,06. Para o consumidor, esse aumento, depois de colocado todos os custos da distribuidoras, dos revendedores e o imposto estadual, deve chegar a R$ 15 ou R$ 20 reais”, revela.

Jornal Folha do Progresso em 11/03/2022 17:11:22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Curtir isso: Curtir Carregando...