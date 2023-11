Caso raro: Cachorro nasce com dois sexos e seis patas em Altamira, no PA

Caso aconteceu em Altamira (PA). Durante uma noite, os donos da Bibi perceberam que ela estava dando à luz, mas o que não esperavam era a gestação da cadela da raça pinscher seria um tanto diferente.

Assim que perceberam que o filhote havia nascido com essa característica diferente dos outros, a preocupação era que ele ou ela não sobreviveria.

Pesquisadores afirmam que o caso é considerado raro, mas que nem todas as patas que vieram a mais costumam evoluir na fase adulta, podendo até sumir com o tempo. Somente após a vacinação, o médico veterinário pode dar início ao processo investigativo para saber se as patas podem ser removidas em uma cirurgia.

“Esse é o caso de um animal hermafrodita, é uma anomalia congênita ou hereditária que confere ao mesmo indivíduo características tanto de macho quanto de fêmea, ou seja, ele pode ter os órgãos reprodutores de macho e de fêmea também, tanto externamente, quanto internamente. Então, quando ele crescer precisa fazer um processo investigativo pra saber se tem útero, se tem ovário, e por ser uma alteração incomum em caninos, e ela determina infertilidade, então a castração é o procedimento indicado para esse bebê, quando chegar na idade ideal pra ser realizado”, disse a médica veterinária Janini Storch.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/11/2023/20:26:04

