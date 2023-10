Caso Sara Mariano: Cantora gospel tinha dois amantes, aponta inquérito policial

Foto: Reprodução/O Globo. – A Polícia Civil de Dias d’Ávila, na Bahia, pediu a prisão temporária de Ederlan Mariano, esposo da cantora gospel Sara Mariano, na noite desta terça-feira, após ele confessar que levou o celular dela para uma loja especializada em assistência técnica de iPhones, onde pediu que o aparelho fosse resetado, na tentativa de apagar todas as informações do celular.

O corpo de Sara Mariano foi encontrado carbonizado na tarde desta sexta-feira, próximo ao município de Camaçari – BA. O marido da artista teria confessado o crime.

Segundo o inquérito policial, a motivação para o crime teria sido passional. A polícia apurou que Sara Mariano teria mantido um relacionamento extraconjugal com um rapaz que trabalhava como motorista de aplicativo.

Ela conheceu o rapaz há seis meses, e há dois meses passaram a se envolver sexualmente, e Ederlan descobriu. De acordo com o depoimento do suposto amante, ouvido pela Polícia Civil de Florianópolis, em Santa Catarina, Sara havia lhe dito que era solteira e, quando ele descobriu que ela era casada, decidiu acabar o relacionamento.

Porém, Sara não teria se conformado e continuou conversando com o rapaz via WhatsApp, até que, segundo ele, Ederlan clonou o WhatsApp da esposa e flagrou toda a conversa.

Ao descobrir a traição, ele teria ligado para o amante e o ameaçado de morte. O homem contou à polícia que foi morar em Florianópolis, e que, ainda assim, Sara teria ido até a cidade tentar encontrá-lo, mas ele não quis se encontrar com ela.

Leia mais>

Ainda conforme o depoimento desse “primeiro” amante, Ederlan voltou a ligar para ele, dessa vez para contar que descobriu uma nova traição de Sara. Ele contou que a esposa estaria se relacionando com um policial.

O esposo teria contado que flagrou todas as conversas da esposa com o novo amante. Ainda segundo os autos, a mulher teria dito para o policial que era solteira.

Esses relacionamentos fora do casamento teriam sido o principal motivo da morte da cantora gospel Sara Mariano.

Fonte: Créditos: Polêmica Paraíba/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/10/2023/10:32:36

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...