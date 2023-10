Onça-parda é flagrada por gente do ICMBio, nadando em rio na Amazônia

Caminho pelo Machado leva a onça até a Reserva Biológica (Rebio) Jaru. Vídeo foi feito por analista ambiental. (Foto>Reprodução)

Amazônia: agente do ICMBio filma onça atravessando rio

Animal foi flagrado nadando em rio que leva à reserva biológica mais antiga de Rondônia

Uma onça-parda foi flagrada mostrando as habilidades de nado ao atravessar o rio Machado em Ji-Paraná (RO) na quinta-feira (26). Quem fez o flagrante foi o Leandro Eiró, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O caminho pelo rio Machado leva a onça-parda para a Reserva Biológica (Rebio) Jaru, a unidade de conservação mais antiga do estado de Rondônia, segundo o ICMBio. Por lá, tanto as onças quanto outros animais podem ser vistos com frequência.

Para Leandro, o registro mostra a importância das unidades de conservação para a preservação do meio ambiente e da fauna, já que esses animais vivem protegidos em seus habitats.

“Olha aí que maravilha, ela nadando. Olha como é linda, minha gente. Ê coisa bonita de ver, hein”, narra o analista enquanto fazia o registro.

“A função de uma reserva biológica é justamente proteger integralmente a significativa quantidade de biodiversidade existente dentro dos seus limites. A presença das onças, que são espécies topo de cadeia, indicam que a área está bem preservada”, relatou o agente.

O vídeo feito por Leandro mostra a onça se esforçando para cumprir a meta de atravessar o rio, depois ela saindo pela margem e entrando na floresta.

