Cassação do vice-prefeito de Monte Alegre é publicada no Diário Oficial do Pará

Cabo Leonardo, o vice-prefeito, em pé na tribuna da Câmara de Vereadores de Monte Alegre. Foto: Reprodução

Foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Pará hoje (31) a perda do mandato do vice-prefeito de Monte Alegre, Cabo Leonardo (PL). A cassação aconteceu em sessão especial da Câmara de Vereadores do município, realizada na última terça-feira (29).

Por 12 votos a 3, o plenário da Casa cassou o mandato do vice-prefeito por suposta “infração político-administrativa”.

No exercício do cargo de prefeito por apenas um dia, no ano passado, Cabo Leonardo teria assinado decreto retirando restrições de aglomeração e distanciamento mínimo de pessoas em recintos fechados no município, à época assolado pela pandemia da covid-19.

Com isso, favorecendo-o economicamente tendo vista ser dono do clube Piscinão do Leonardo, onde foi realizado evento aberto e pago, com enorme público, no dia 2 de janeiro de 2022.

Um mês após a emissão do decreto, o número de infectados em Monte Alegre saltou de 6.008 para 6.349 e o de óbito saltou de 194 para 199.

A votação

Aberta e nominal, a votação que cassou o mandato do vice-prefeito registrou, ao final, o placar de 12 votos a favor da cassação e 3 contra.

Votaram contra os seguintes vereadores: Adson Leão (PL), Cupuzinho (MDB) e Manel Esbagaçado (PSC).

Os 12 votos a favor da cassação do vice foram dados por: Jorginho da Z-11 (MDB), Fatinha do Carrão (PSD), Gil (MDB), Airton Sousa (PSD), Agenor Martins (PSD), John Miller (PSDB), Eliselmo Picanço (PSDB), Jair Paraná (MDB), Wilson Lopes (PSC), Denilson Oliveira (PSD), Kemmer Xavier (PL) e Marinete Macedo (MDB)

Fonte: Monte Alegre, Pará, Política e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/08/2023/18:45:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...