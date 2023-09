Mãe e filho pulam por janela basculante de banheiro para se salvarem de incêndio que atingiu 16 casas, no Pará

Janela Incêndio Sacramento — Foto: Reprodução/TV Liberal

Ao todo, seis casas ficaram totalmente destruídas e outras foram afetadas pelas chamas, segundo a prefeitura.

Uma mãe e o filho conseguiram se salvar de um incêndio em Belém pulando pela janela do banheiro. Mesmo com a passagem apertada, foi a única maneira que a família conseguiu encontrar em meio às chamas que atingiram 16 casas no bairro Sacramenta, na capital paraense.

Os dois sofreram algumas escoriações devido à passagem apertada da janela do banheiro. Nenhuma pessoa ficou ferido com gravidade.

O adolescente carregou a mãe e conseguiu empurrá-la pelo balancinho, como o basculante da janela do banheiro é chama pelos paraenses. Ele empurrou a mãe e depois passou, se jogando para a rua.

“Ele me carregou porque eu não agentava mais, me carregou e me colocou pelo balancinho e não me lembro mais depois”, afirma a manicure Margatere Carneiro.

Mais abaixo da janela do banheiro, os moradores quebraram a parede por fora para tentar salvar o que conseguissem. O cãozinho da família acabou não ressitindo e morreu.

“Todo mundo desesperado, já tinha se alastrado, pegado pelas cortinas, tudo. Não tinha mais como alvar ele”, lamenta Margarete.

O incêndio ocorreu na noite de quarta-feira (26) e deixou seis casas totalmente destruídas e outras 10 parcialmente destruídas, segundo a prefeitura de Belém.

Alimentos, roupas eoutros materiais estão sendo arrecadados para ajudar as famílias, que estão na casa de amigos e parentes e sendo acadstradas pela prefeitura para receber auxílio – veja ao final.

Mesmo em meio à tragédia, teve quem precisou contabilizar os prejuízos do incêndio e da falta de empatia. A vendedora de bebidas Silvana dos Santos teve a mercadoria saqueada enquanto tentava salvar objetos da casa.

Os bombeiros passaram a manhã desta quinta-feira (28) realizando rescaldo do local para evitar novos focos de incêndio. Uma perícia deve apontar as causas do fogo.

Muitas das residências eram de madeira, o que facilitou a destruição pelas chamas. Moradores também ajudaram a apagar o fogo. Imagens gravadas no local mostram a correria entre os moradores com baldes na tentativa de apagar as chamas.

Outro morador que perdeu seus bens foi José Antônio da Silva, de 66 anos, conhecido como Papa Bicolor entre os torcedores do Paysandu. Ele estava no trabalho quando recebeu a notícia que sua casa estava em chamas.

A Defesa Civil fez vistorias técnicas nas casas e irá emitir relatório para os proprietários para encaminhamentos aos auxílios sociais junto à Funpapa, com o Auxílio Aluguel, e a Companhia de habitação do Pará (Cohab), com o Cheque Moradia.

Após serem cadastradas, as vítimas vão receber Auxílio Aluguel enquanto aguardam a reforma dos imóveis.

A Defesa Civil também vai distribuir cestas de alimentação.

