Catador de latinhas é encontrado morto com ferimentos de faca, no Pará

Cleive Carvalho da Silva, de 21 anos, foi encontrado morto, no começo da manhã desta quinta-feira (16) – (Foto:Reprodução / Redes sociais).

A suspeita inicial da polícia é de que o crime, registrado nesta quinta-feira (16), tenha sido cometido por uma rixa

O catador de latinhas Cleive Carvalho da Silva, de 21 anos, foi encontrado morto, no começo da manhã desta quinta-feira (16), na rua Henrique Dias, no bairro Boa Esperança, em Jacundá, no sudeste do Pará. Ele apresentava ferimentos de faca pelo corpo. A suspeita inicial da polícia é de que o crime tenha sido cometido por uma rixa. As dinâmicas e autoria do homicídio são desconhecidas.

Por volta das 6h, uma guarnição do 50º Batalhão de Polícia Militar (50º BPM) foi acionada sobre a localização do corpo em via pública. Na área, os militares conversaram com a mãe de Cleive. Ela relatou à PM que o filho saiu da casa dela para catar latinhas, na noite de quarta-feira (11), por volta das 20h. Isso, conforme o relato da genitora, seria rotina do rapaz assassinado. Além disso, a mãe da vítima contou que Cleive tinha R$ 50 guardado no bolso, mas não soube afirmar se o dinheiro foi roubado ou não.

Os policiais acharam pedaços de madeira no chão perto do corpo. Porém, as autoridades não souberam falar se esses objetos podem ter sido usados para agredir a vítima.

Cleive, segundo o relatório da ocorrência, era uma pessoa com deficiência (PCD). Ele tinha passagens pela polícia por importunação sexual em Goianésia do Pará, município vizinho de Jacundá, onde o crime aconteceu. Por conta disso, o jovem morto seria conhecido como “tarado do Porto Novo”, uma localidade de Goianésia, conforme as autoridades informaram à reportagem.

