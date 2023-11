Brasileiro desaparece na Suíça após mandar áudio para a mulher: ‘acho que caímos em uma cilada’

“Eu vou torcer para que Deus me mantenha vivo”, disse Márcio em mensagem para a esposa – (Foto:Arquivo pessoal / Via G1 Sorocaba e Jundiaí)

Márcio Rodrigues da Silva viajou para Zurique para assinar documentos de um suposto investimento; Interpol foi acionada

Um empresário brasileiro desapareceu durante uma viagem de negócios à Suíça, após mandar mensagem de áudio para a esposa na qual relata que podia ter “caído em uma cilada muito grande”. Márcio Rodrigues da Silva, de 44 anos, atua no ramo de produtos terapêuticos, e viajou para o país europeu para assinar documentos de um investimento que havia feito pela internet. Ele embarcou no dia 7 de novembro e chegou em Zurique no dia 8, como mostram vídeos e fotos enviados pelo empresário para a esposa, Ana Lúcia da Silva, segundo o G1 de Sorocaba e Jundiaí.

No país europeu, ele se encontrou com pessoas que seriam da suposta empresa com quem o brasileiro acertou o investimento. Foi após o encontro que Márcio mandou mensagem para a esposa falando sobre a suspeita de golpe. “Seja o que Deus quiser, tá bom? Eu acho que nós caímos em uma cilada, tá bom? Muito grande. Eu vou torcer para que Deus me mantenha vivo. Eu vou falar uma coisa, amor, de coração: se acontecer alguma coisa comigo, saiba que te amo muito”, declarou.

Depois, ele parou de responder. Um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi registrado por Ana Lúcia da Silva, que também procurou a Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que está à disposição da família, através do consulado brasileiro.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/11/2023/17:22:17

