Protesto interdita Transamazônica neste domingo (21)

Protesto na Transamazônica deixa clima tenso no sudoeste do Pará (Foto: Redes Sociais)

Até o começo da noite, manifestação de moradores permanecia, em busca de justiça contra a morte de três jovens em abril

O domingo (21) foi de tensão entre moradores de Novo Repartimento, no sudoeste do Pará, que chegaram a interditar a rodovia BR-230, a Transamazônica, no Km-112, perto da ponte do Rio Pucurui, entre esse município e Vila Divinópolis. Tão logo souberam que indígenas da Terra Parakanã estariam propensos a bloquear a estrada para impedir a execução de uma obra no território deles, pessoas de Novo Repartirmento dirigiram-se ao local e fecharam o tráfego de veículos. A manifestação prosseguiu ao longo da tarde. No local, somente foi liberada a circulação de carros de serviços emergenciais (ambulâncias e viaturas oficiais).

PRF monitorou a situação na rodovia Transamazônica (Foto: Redes Sociais)

Ainda de acordo com as primeiras informações sobre o caso, a motivação para o protesto dos moradores seria a cobrança por justiça no caso de três jovens encontrados mortos na reserva dos indígenas. Os indígenas não foram ao local do protesto dos moradores.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) monitorou a situação. A expectativa agora é sobre como se dará a circulação de veículos nesta segunda-feira (22) na Transamazônica. (Com informações do O Liberal).

