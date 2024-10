CBF e Neymar definem data de retorno à Seleção Brasileira; saiba quando

Neymar deve voltar a jogar pela Seleção na primeira convocação de 2025. (Foto: Tarso Sarraf / O Liberal)

Após consenso entre o jogador e a comissão técnica, o craque não estará presente na convocação para os jogos contra Venezuela e Uruguai, que encerram as eliminatórias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Neymar decidiram, em consenso, que o retorno do craque à Seleção Brasileira acontecerá apenas em 2025. A escolha foi feita em conjunto com a comissão técnica, liderada pelo técnico Dorival Júnior, e o jogador não estará entre os convocados para as partidas contra Venezuela e Uruguai nas últimas rodadas das eliminatórias neste ano.

Após o longo processo de recuperação da cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Neymar deverá voltar a vestir a camisa 10 apenas na primeira convocação de 2025, prevista para março, quando o Brasil enfrentará Argentina e Colômbia.

Após mais de um ano longe dos gramados, Neymar retornou no dia 21 de setembro, jogando cerca de 29 minutos na vitória do Al Hilal por 5 a 4 sobre o Al Ain, em partida válida pela Champions da Ásia. No entanto, o contexto do jogo — com a expulsão de um jogador de sua equipe logo após sua entrada em campo — impediu que Neymar pudesse atuar de forma mais intensa, o que também influenciou na decisão de adiar sua convocação.

A posição mais confortável do Brasil na tabela das eliminatórias, graças às vitórias sobre Chile e Peru em outubro, também colaborou para a decisão de dar ao craque o tempo necessário para seu pleno retorno. Além disso, Neymar e o Al Hilal estabeleceram uma programação de treinos que visa prepará-lo para disputar todas as competições a partir de janeiro, garantindo sua melhor forma física para 2025.

Enquanto isso, a Seleção Brasileira será convocada no dia 14 de novembro para os próximos compromissos das eliminatórias, em uma partida contra a Venezuela, após uma fase de treinamentos em Belém. No dia 19, o Brasil enfrentará o Uruguai às 21h45, na Fonte Nova, em Salvador.

