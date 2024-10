Idosa de 107 anos desperta atenção por ‘chifre’ crescendo na testa — Foto: Reprodução

Protuberância tem 10 centímetros de comprimento

Uma chinesa de 107 anos surpreendeu o usuários de redes sociais após ser fotografada com um enorme “chifre” crescendo na sua testa.

O crescimento se desenvolveu ao longo de vários anos, mas Chen continua com boa saúde, com um apetite saudável e perspectiva positiva. Os médicos identificaram o fenômeno como um chifre cutâneo, frequentemente associado à exposição prolongada ao sol. Embora geralmente benigno, os especialistas aconselham monitorar as protuberâncias devido a um leve risco de malignidade.

Segundo médicos, chifres cutâneos são bastante raros, mas podem aparecer no rosto, nas orelhas, nas mãos, nos dedos dos pés e — em casos extremamente incomuns — no pênis. Os chifres são feitos de queratina, a mesma substância de que as unhas são feitas e os médicos dizem que, embora a maior parte dos chifres cutâneos tenha poucos milímetros de comprimento, alguns podem atingir alguns centímetros.

Outros casos foram reportados na China, como o da também idosa Zhang Ruifang, que teve dois “chifres” crescendo na testa.

Os filhos de Zhang, já falecida, contaram que a chinesa se recusava a arrancar os “chifres”.

Fonte: Fernando Moreira – Extra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2024/14:31:08

