CBF propõe iniciar Campeonato Brasileiro em agosto

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) deu o pontapé inicial nesta quinta-feira para definir as datas do Campeonato Brasileiro. Em reunião com os clubes das Séries A e B, a entidade apresentou um projeto para começar a competição nacional no final de semana de 8 e 9 de agosto.

A primeira divisão do Campeonato Brasileiro teria os primeiros jogos no domingo, dia 9. Já a Série B do Brasileiro começaria um dia antes, no sábado, 8 de agosto. As competição seriam por pontos corridos, mantendo, assim, as 38 rodadas, sendo encerradas apenas em 2021.

Segundo nota oficial da CBF, as datas foram sugeridas pelo presidente da entidade, Rogério Caboclo, e os clubes aceitaram. No entanto, o cronograma será seguido somente com o aval das autoridades de saúde, dependendo da evolução da pandemia do coronavírus no Brasil.

“O retorno do futebol depende da autorização das autoridades de saúde. Mas, dezenove dos vinte clubes da Série A se dispuseram a jogar fora das suas cidades, em última instância, caso até lá seus municípios não estejam liberados pelas autoridades de saúde a realizar jogos. Foi um sinal de apoio à realização da competição pela CBF”, afirmou a entidade máxima do futebol brasileiro.

Gazeta Esportiva (foto: André Borges/assessoria)25/06/2020 22:23

