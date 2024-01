Marta diz ter o sonho de ser mãe antes de encerrar carreira como jogadora

Maior jogadora da história do futebol brasileiro, Marta, 37, afirmou que deseja ser mãe. “Eu tenho o sonho e o desejo de ter filhos. Pegar uma cadeira e estar sentada à beira do campo vendo-os jogar, treinar e levá-los para o treinamento. Espero que isso possa se tornar realidade”, declarou, em entrevista ao site da Fifa.

A alagoana do pequeno município de Dois Riachos namora há cerca de dois anos a zagueira Carrie Lawrence, sua companheira no Orlando Pride, dos Estados Unidos.

“Não sei por quanto tempo continuarei jogando. Não quero dizer se será um ou dois anos, mas adoraria encerrar minha carreira como mãe”, afirmou a brasileira.

A craque disse ainda que gostaria que a “linhagem familiar” tivesse continuidade por meio de um herdeiro que também venha a atuar como jogador de futebol.

“Muitas pessoas pensam que, por eu ser jogadora de futebol e estar sempre jogando e ocupada, e pelo fato de que, no passado, esse era um esporte predominantemente masculino, eu não sonhava ou não queria me tornar mãe”.

Nesta semana, durante a cerimônia de premiação The Best de melhor jogador da temporada (vencida seis vezes pela brasileira, recordista entre as mulheres), Marta recebeu umas série de homenagens da Fifa (Federação Internacional de Futebol). Ela levou um troféu pelos feitos conquistados ao longo da carreira e vai batizar o prêmio que passará a ser entregue para a autora do gol mais bonito da temporada. Até a edição mais recente do prêmio, as mulheres concorriam na mesma categoria que os homens.

“Você não planeja receber um prêmio como este. Não é pelo desempenho ao longo do ano como atleta, mas pelo que você faz pela sociedade em geral. E, para mim, isso não tem preço”, afirmou a jogadora, que também atua, desde 2010, como embaixadora da ONU (Organização das Nações Unidas).

No evento da Fifa, Marta também se mostrou disposta a disputar os Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados entre 24 de julho e 11 de agosto. “Estamos em um ano de Olimpíada. Quem sabe não jogar mais uma?”

Pela seleção brasileira, Marta conquistou duas pratas em Olimpíadas, em 2004, em Atenas, e em 2008, em Pequim. Ela também é tricampeã da Copa América (2003, 2010 e 2018) e bicampeã dos Jogos Pan-Americanos (2003 e 2007).

A Rainha do futebol ficou ainda com o vice-campeonato na Copa do Mundo, em 2007. Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2023, a jogadora declarou ter encerrado sua participação em Mundiais. Ela é a maior artilheira em Copas do Mundo, entre homens e mulheres, com 17 gols em cinco participações desde 2003. Em seguida aparece o alemão Miroslav Klose, com 16 gols.

