Ceará vence e reduz chance de rebaixamento; veja os riscos de queda no Brasileiro

Por GloboEsporte.com — 21/10/2019 22h32 / – Ceará comemora a vitória em Salvador — Foto: TIAGO CALDAS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Time alvinegro deixou o Z-4 ao vencer de virada o Bahia nesta segunda-feira

A torcida do Ceará foi dormir mais aliviada nesta segunda-feira. A vitória de virada em Salvador diante do Bahia por 2 a 1 tirou o time da zona do rebaixamento. De quebra, reduziu significativamente o risco de queda da equipe alvinegra.

Ao fim do domingo, sem ainda ter entrado em campo pela 27ª rodada, o Ceará tinha 52%. Ao vencer o Bahia, reduziu para 31%. Os cálculos são do matemático Tristão Garcia, do site InfoBola.

O Cruzeiro, que havia escapado do Z-4 no domingo, voltou ao 17º lugar. Aumentou para 39% as chances de rebaixamento (era 35%). O Fluminense, 16º colocado, foi para 31% (era 29%) e ficou a apenas um ponto de entrar no Z-4.

