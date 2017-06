Guarani vence o Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro

Fonte: Gazeta EsportivA – O Guarani venceu, nesta terça-feira, o Paysandu por 2 a 0 em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B, disputado no estádio Brinco de Ouro. Braian Samudio foi o autor dos dois gols da partida.

Com o resultado, o time de Campinas vai a 15 pontos e assume provisoriamente a liderança da segunda divisão. Já o Papão permanece com dez pontos, cai algumas colocações, mas permanece no meio da tabela.

O próximo jogo do Bugre será diante do Criciúma, no Heriberto Hulse, na sexta-feira, às 19h15 (de Brasília). A equipe de Belém irá receber o Juventude, no sábado, às 16h30 (de Brasília), no Mangueirão.

O Paysandu começou melhor a partida e foi quem teve a primeira chance de abrir o placar. Hayner infiltrou pelo meio da defesa e rolou para Fernando Gabriel, que bateu de primeira, contudo a bola foi para no travessão do gol defendido por Leandro Santos. Quatro minutos depois, o Guarani pressionou a saída de bola, roubou e Bruno Nazário tentou bater colocado, entretanto a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 30 minutos, Perema cortou lançamento, contudo a bola sobrou para Lenon, que chutou por cima do travessão. Logo em seguida, Fumagalli tentou o chute cruzado, a bola foi desviada e saiu pela linha de fundo assustando o goleiro do Papão.

O Guarani abriu o placar aos 35 minutos. Após recuperar bola no campo de ataque, Nazário arrancou e rolou para Eliandro, que recebeu dentro da grande área livre e bateu tentando encobrir o goleiro. Como a bola ia para fora, Braian Samudio marcou o gol de cabeça

Na volta para o segundo tempo, aos nove minutos, o Bugre chegou bem ao ataque. Lenon aproveitou o erro na saída de bola, arrancou, foi até a entrada da área e finalizou. A bola passou perto da trave esquerda e foi para fora.

O Guarani voltou a assustar o goleiro Emerson aos 20. Em jogada de contra-ataque, Eliandro deixou a bola para Samudio, que carregou até a área e chutou forte, obrigando o goleiro do Paysandu a fazer defesa em dois tempos.

Um minuto depois, Nazário bateu colocado da meia-lua e a bola quica na frente de Emerson, que espalmou. Já aos 23 minutos, Eliandro teve a chance de resolver a partida, mas desperdiçou.

Aos 34 minutos, Braian Samudio marcou o segundo gol do time de Vadão. Em jogada rápida, Claudinho cruzou e Braian Samudio desviou de cabeça dentro da grande área.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...