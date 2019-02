Cédula C de funcionários ativos do Estado já está disponível

(Foto:Reprodução.)

Os servidores ativos do Governo do Estado do Pará já podem consultar o comprovante de rendimentos (Cédula C) referente ao exercício de 2018. O documento está disponível por meio do link “Serviços” no Portal do Servidor. O documento é obrigatório para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda de 2019.

Para consultar a Cédula C, os servidores ativos, devem digitar o número de matrícula (sem precisar colocar o dígito) e a senha do Portal do Servidor. Nesse caso é necessário que o servidor seja cadastrado no portal.

A consolidação das informações sobre os rendimentos dos servidores estaduais foi realizada pela Diretoria de Operações do Sistema de Gestão de Pessoas (DSP) da Scretaria de Estado de Administração (Sead) e as mesmas já foram transmitidas para a Secretaria da Receita Federal através da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf). A DIRF é a declaração feita pelo Governo do Pará que informa valores de imposto de renda e/ou contribuições retidos na fonte, e rendimentos creditados para os servidores.

Para os servidores inativos o comprovante de rendimentos (cédula c) estará disponível no site do Igeprev (www.igeprev.pa.gov.br) a partir do mês de março.

