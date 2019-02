Sepultamento de copiloto é marcado por homenagem de ciclistas

Ciclistas acompanharam o cortejo fúnebre do copiloto Lucas Ernesto dos Santos (Cláudio Pinheiro)

Lucas Ernesto dos Santos foi enterrado nesta tarde de quinta-feira (14), no cemitério Good Pax, em Marituba.

Entre a comoção de familiares e amigos, aproximadamente 50 ciclistas de Belém prestaram a última homenagem, durante o sepultamento do copiloto Lucas Ernesto dos Santos (24), nesta tarde de quinta-feira (14), no cemitério Good Pax, na Alça Viária, em Marituba.

Lucas foi vítima da queda do avião monomotor, no final da manhã da última quarta-feira (13), no bairro do Bengui. Além do gosto por aviões, ele se dedicava à prática de exercícios de bicicleta como integrante do grupo Pedal da Mário Covas, que fez questão de se despedir do parceiro ao lado de outras equipes de ciclistas que integram o coletivo Pedal da Amizade.

O cortejo fúnebre saiu de um templo da Assembleia de Deus em Icoaraci, onde foi realizado o velório, e foi acompanhado pelos ciclistas desde o posto fiscal do Detran (antigo posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal), em Ananindeua, até o cemitério. Balões pretos foram colocados em algumas bicicletas. O corpo foi enterrado por volta das 16h30.

PARCEIROS DE BIKE

Lais Barros, amiga pessoal de Lucas e uma das administradoras do Pedal da Mário Covas, conta que o próximo trajeto da equipe será para Outeiro, também como forma de prestar homenagem.

“Ele tinha muita vontade de conhecer Outeiro. Na última vez que nos encontramos, pediu para o próximo pedal ser para este destino. Sendo assim, vamos fazer a vontade dele, no próximo domingo (17), como forma de homenagem”, contou.

“A convivência com ele era muito boa. Sempre que ele voltava das viagens, não faltava nos pedais noturnos. Um rapaz sempre com sorriso nos lábios. Participava de todas as nossas comemorações”, acrescentou Lais.

Cynthia Gonçalves, também administradora do grupo, relembra o último trajeto do parceiro. “No último domingo (10), foi o último pedal dele com a gente, para o balneário Floresta Parque, em Marituba. De lá, fomos para um churrasco na casa de uma amiga. Passamos a tarde rindo e ele estava super feliz. Parecia que já era uma despedida”, destacou.

Na próxima quarta-feira (20), às 20h, com concentração estádio da Tuna, em Belém, o coletivo Pedal da Amizade prestará outra homenagem a Lucas com orações e um minuto de silêncio antes do trajeto.

