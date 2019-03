Celpa abastece termoelétricas e garante energia por uma semana em 22 municípios do Pará

(Foto: Divulgação/Celpa)- Concessionária informou que conseguiu terminar de abastecer as 22 usinas termoelétricas no estado na segunda-feira (29). Somente após sete dias que a empresa vai avaliar se será necessário o racionamento de energia na região.

As Centrais Elétricas do Pará (Celpa) informou na segunda-feira (28) que conseguiu abastecer todas as usinas termoelétricas do Pará, apesar da greve dos caminhoneiros que dificulta o transporte de combustíveis pelo estado. Na última sexta-feira (25), a Concessionária informou que estava adotando um plano emergencial de atuação devido a falta de combustível e poderia iniciar um sistema de racionamento de energia em 22 municípios paraenses.

De acordo com a Celpa, o abastecimento garante o funcionamento das usinas por pelo menos uma semana. Com isso, os municípios de Anajás, Aveiro, Chaves, Cotijuba, Jacareacanga, Santa Cruz do Arari, Santana do Araguaia, Barreira do Campo, Monte Dourado, Almerim, Oeiras do Pará, Muaná, Porto de Moz, Gurupá, São Sebastião da Boa Vista, Afuá, Alenquer, Terra santa, Faro, Monte Alegre, Juruti, e Prainha, que fazem parte do sistema isolado, que são atendidos por 22 usinas termoelétricas, terão o fornecimento de energia garantido por sete dias. Após este período, a Concessionária avaliará a necessidade de um sistema deracionamento de energia para estes municípios.

Por G1 PA, Belém

