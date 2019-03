Celpa é alvo de audiência pública em Novo Progresso

Evento foi realizado na câmara municipal com vereadores, prefeito, promotores representantes da sociedade local. Concessionária de energia enviou representante.(Foto:Claudinho Leite)



Dezenas de populares participaram da audiência na noite desta segunda-feira (11).

Moradores da cidade de Novo Progresso e Castelo de Sonhos também engrossam as manifestações contra a concessionária de distribuição de energia Celpa. Na noite desta segunda quarta-feira (11) aconteceu audiência pública convocada pelo Ministério Publico Estadual para ouvir representantes da empresa, Ministério Público, associações, sindicatos, lideranças políticas, comerciantes, empresários e populares.

A pauta é feita de muitas reclamações. “Tarifas com preço considerado exorbitante, cobranças indevidas nas faturas mensais, práticas abusivas supostamente cometidas pela operadora Celpa, que não respeita o condigo de defesa do consumidor”, destacou Claudinho Leite enviado do Jornal Folha do Progresso. “Nós não estamos mais conseguindo pagar a conta de energia, estamos tirando da mesa, são valores muito fora da realidade e com cobranças que ninguém consegue entender. Isso é um absurdo”, palavras mais citadas na audiência, explica.

Atendendo ao clamor popular, o Ministério Publico convocou a audiência pública. “Em atendimento ao pedido da comunidade progressense e mais órgãos e instituições públicas para audiência pública, onde foi discutido a seguinte pauta: fornecimento de energia elétrica e problemas e entraves no atendimento ao público pela concessionária Celpa”. A convocação veio através de oficio circular nº 0001/2019 -MP 1ª e 2ª Promotorias de Justiça da Cidade de Novo Progresso, assinada pelo Promotor OSVALDINO LIMA DE SOUZA.

Ao final da audiência, que em sua maioria não foi respondida pelo representante da empresa concessionária de energia, o Ministério Publico de Novo Progresso se comprometeu de tomar medidas e expedir encaminhamentos para Celpa com algumas solicitações. Uma delas pede atendimento humanizado no escritório da empresa.

Depois de ouvir as reclamações o MP [Ministério Publico] deverá formular uma ação civil pública e até mesmo sanções nos casos comprovados que a Celpa está em débito com os direitos do consumidor progressense.

No ano passado a, Câmara aprovou uma lei que impede o corte no fornecimento de energia nos finais de semana de clientes inadimplentes.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...